Нападник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку вийшов на тренувальну базу своєї команди вперше після того, як незадовго до чемпіонату світу розтягнув зв'язки коліна. Як інформує Kicker, відновлення француза проходить строго за графіком.

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"Нарешті я повернувся", – сказав Нкунку перед виходом на газон тренувального поля під оплески 400 уболівальників РБ Лейпциг.

Джерело інформує, що Крістофер справив враження гравця, який перебуває в непоганій формі як для гравця, який пропустив кілька місяців через важку травму.

Очікується, що Нкунку зможе зіграти проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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