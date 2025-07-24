Форвард Ньюкасла Александр Ісак не приєднався до команди в передсезонному турне Сінгапуром, інформує журналіст Бен Джейкобс.

Тренер Ньюкасла "відчепив" Ісака від команди через чутки про трансфер: "Важко дати 100% гарантію"

Офіційна версія клубу – дискомфорт у зоні стегна, через який нападнику вирішили надати відпочинок. Водночас зазначається, що профілактичне сканування не виявило жодних ушкоджень.

Це викликає запитання серед фанатів і ЗМІ – чи справді йдеться про медичну обережність, чи, можливо, про стратегічне рішення на тлі чуток щодо трансферу. Цікаво, що нещодавно тренер Ньюкасла Едді Хау ухвалив рішення не використовувати зіркового форварда в товариському матчі, пояснивши це так: "Це було моє рішення – не включати Ісака до заявки. Я вирішив відправити його додому через усі спекуляції навколо можливого трансферу."

Нагадаємо, останнім часом Ісака активно пов’язують із переходом до Ліверпуля та клубів Саудівської Аравії. Втім, Ліверпуль нещодавно підписав форварда Уго Екітіке, що, здавалося б, мало зупинити чутки про трансфер Ісака до стану "червоних". Однак останні події натякають на можливе продовження історії.

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