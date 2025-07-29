Команда Едді Хау поки що проводить доволі скромне трансферне вікно, але хоче виправити цю ситуацію, придбавши Арона Ремсдейла із Саутгемптона, повідомляє інсайдер The Athletic Девід Орнштейн.

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"Сороки" пропонують оренду з правом викупу гравця, але "святі" наполягають на повноцінному трансфері або оренді з обов'язковим викупом. Окрім того, Саутгемптон не проти, якщо Ремсдейл залишиться і допоможе команді повернутися в АПЛ в наступному сезоні. Активні перемовини між клубами тривають.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 Арон Ремсдейл оформив унікальний антирекорд, втретє за кар'єру вилетівши з АПЛ. При цьому 27-річний воротар зробив це з трьома різними командами: Саутгемптоном, Шеффілд Юнайтед та Борнмутом. Така невтішна традиція екс-партнера Олександра Зінченка по Арсеналу не лякає Ньюкасл, який шукає довгострокову заміну Ніку Поупу на позиції воротаря.

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