Прес-служба Фенербахче оголосила про оренду 20-річного форварда Джона Дурана з Аль-Насра на один сезон. Як зазначається у заяві клубу в соцмережі Х, турецький гранд досяг домовленості з саудівцями та самим гравцем.

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Дуран розпочинав у колумбійському Енвігадо, де дебютував у 15-річному віці, і вже тоді потрапив до списку найкращих юних талантів світу за версією The Guardian. Далі був період в АПЛ – у футболці Астон Вілли він забив 20 голів у 78 матчах, після чого перебрався до Аль-Насра за 77 мільйонів євро.

У Саудівській Аравії Джон опинився наприкінці 2024 року, де створив зірковий дует з Кріштіану Роналду, але вже менш ніж за рік залишає Аль-Наср. За саудівський клуб колумбієць мав пристойну статистику: 18 зіграних матчів і 12 забитих м'ячів.

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