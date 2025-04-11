Екс-гравець Вест Хема, Марселя та збірної Франції Дімітрі Пайє звинувачується у насиллі щодо своєї коханки Лариси Феррарі.

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Як повідомляє Daily Mail з посиланням на Agence France Presse, француз не тільки вдався до фізичного примусу, але й відзначився божевільними вчинками. Зокрема він змушував 28-річну дівчину пити власну сечу, лизати підлогу і залишав синці на тілі. При цьому Дімітрі досі одружений. Щоправда, одіозний гравець залишив свою дружину з 4 дітьми у Франції.

Бразильська поліція відкрила проти Пайє кримінальну справу через моральне, фізичне та психологічне насилля.

Нагадаємо, що Дімітрі Пайє виступав разом із Русланом Маліновським за Марсель, а також доходив до фіналу Євро-2016 зі збірною Франції. В бразильський клуб Васко да Гама француз перейшов у 2023 році.

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