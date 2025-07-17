Рішарлісон може залишити Тоттенхем уже цього літа – в боротьбу за нападника збірної Бразилії включились місцеві гранди. За інформацією Terra, Палмейрас і Флуміненсе зробили 28-річного форварда головною трансферною ціллю.

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Флуміненсе бачить у Рішарлісоні заміну Джону Аріасу і вже провів попередні переговори – президент клубу Маріо Біттенкур особисто обговорював проєкт із самим гравцем. Емоційний зв’язок із клубом, за який Рішарлісон грав до переїзду в Європу, може стати ключовим фактором у перемовинах.

Втім, Тоттенхем утримує високу ціну – 64 мільйони євро, що робить трансфер майже недосяжним для клубів із Бразилії. Щоб здійснити перехід, Палмейрас і Флуміненсе вивчають варіанти оренди або структурованих виплат, адже повна сума з урахуванням зарплати гравця стане національним рекордом.

Палмейрас уже зробив формальні кроки – президент клубу Лейла Перейра особисто веде перемовини з лондонцями. Флуміненсе також готує офіційну пропозицію, яку представить найближчими днями. Тоттенхем, який виграв Лігу Європи, відкритий до продажу, але не планує знижувати ціну на гравця.

Нагадаємо, що Рішарлісон виступав в Евертоні з українцем Віталієм Миколенко.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро. Контракт гравця з Тоттенхемом чинний до 2027 року.

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