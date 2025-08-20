"Після довгих роздумів я вирішив завершити кар'єру у професійному футболі. Хочу подякувати Богу за талант і довгу кар'єру, якою я насолоджувався. Дякую своїй родині та друзям за їх любов, підтримку та розуміння.

Найдорожчий гравець в історії Динамо завершив кар'єру – він пограв у АПЛ та забивав Ліверпулю

Дякую кожному клубу за честь носити їхню форму. Дякую кожному тренеру та товаришу по команді, які підтримували й надихали мене ставати кращими, кожному фанату, який вболівав за мене. Дякую Нігерії за можливість представляти національну команду на міжнародних турнірах", – написав Браун Ідейє у своєму Instagram.

36-річний нігерійський нападник виступав за киян з 2011 по 2014 роки. В його доробку 45 голів та 12 асистів за 107 офіційних матчів у футболці "біло-синіх".

Окрім Динамо Ідейє пограв за Сошо, Вест Бромвіч, Олімпіакос, Малагу, Аріс та багато інших клубів. Останньою його командою був нігерійський клуб Еньїмба Аба. У 2013 році Браун став переможцем Кубка Африки в складі збірної Нігерії.

