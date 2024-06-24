Зірковий екс-легіонер Динамо назвав найталановитіших партнерів в Україні і головну зірку команди його часів
Колишній форвард Динамо Ісмаель Бангура пригадав свої виступи у київському клубі.
– Хто був твоїм найбільшим другом за часів виступу за Динамо?
– Пап Діакате та Аїла Юссуф. З Діакате ми були близькими друзями.
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– Хто був найталановитішим партнером по Динамо?
– Всі були талановитими, але особливо відзначити можу, звісно, Артема Мілевського та Олександра Алієва. Очікував від них дуже великих досягнень в карэєрі.
– Як вважаєте, хто з гравців тогочасного Динамо міг би проявити себе на топ-рівні футболу?
– Передусім, це Андрій Ярмоленко.
– А хто був найбільшою зіркою тієї команди?
– Думаю, що Сергій Ребров, – сказав Бангура у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, гвінеєць захищав кольори Динамо з 2007 по 2009 роки і зумів завоювати з киянами чемпіонство у сезоні 2008/09 (37 голів у 68 матчах). У 2009 році покинув "біло-синіх" і за 11 млн євро перейшов у Ренн.
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