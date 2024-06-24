Колишній форвард Динамо Ісмаель Бангура пригадав свої виступи у київському клубі.

Артем Мілевський і Олександр Алієв / Фото з відкритих джерел

– Хто був твоїм найбільшим другом за часів виступу за Динамо?

– Пап Діакате та Аїла Юссуф. З Діакате ми були близькими друзями.

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– Хто був найталановитішим партнером по Динамо?

– Всі були талановитими, але особливо відзначити можу, звісно, Артема Мілевського та Олександра Алієва. Очікував від них дуже великих досягнень в карэєрі.

– Як вважаєте, хто з гравців тогочасного Динамо міг би проявити себе на топ-рівні футболу?

– Передусім, це Андрій Ярмоленко.

– А хто був найбільшою зіркою тієї команди?

– Думаю, що Сергій Ребров, – сказав Бангура у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, гвінеєць захищав кольори Динамо з 2007 по 2009 роки і зумів завоювати з киянами чемпіонство у сезоні 2008/09 (37 голів у 68 матчах). У 2009 році покинув "біло-синіх" і за 11 млн євро перейшов у Ренн.

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