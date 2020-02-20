Зірковий екс-форвард Манчестер Юнайтед, який раніше знищував Сульшера, став на його захист

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Робін ван Персі поділився думками щодо роботи головного тренера клубу Уле-Гуннара Сульшера.

"Після відходу сера Алекса Фергюсона всі розуміли, що буде дуже важко дотримуватися того рівня, якого він досяг з командою. Думаю, всі це могли побачити. Був Девід Мойєс, Луї ван Гал і Жозе Моурінью. Тепер це Уле-Гуннар Сульшер.

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Фергюсону потрібна була певна кількість часу, аби пристосуватися і дійти до певного рівня. Я не думаю, що змінювати тренера кожні рік-два – це хороший варіант для клубу. Якщо ви довірили цю непросту роботу Сульшеру, дайте йому час. Клуб повинен знайти стабільність", – цитує ван Персі AS з посиланням на Omnisport.

Нагадаємо, нідерландський нападник виступав у складі "червоних дияволів" з 2012 по 2015 роки і встиг завоювати з командою чемпіонство та Суперкубок Англії.

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