Орган, відповідальний за суддівство ігор в англійському професійному футболі (PGMOL), розслідує відео, на якому Девід Кут виявив неповагу до Ліверпуля і колишнього тренера команди Юргена Клоппа. У Мережу було "злито" відео дворічної давності, на якому Кут називає Ліверпуль "лайном", а Юргена Клоппа "німецьким мудаком". Про це інформує Daily Mail.

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Повідомляється, що розслідування щодо цього запису стосується його автентичності. Існує ймовірність, що відео могло бути підробкою або створено з використанням штучного інтелекту. Але, так чи інакше, арбітра було відсторонено від виконання своїх обов'язків на момент розслідування.

"Він критикував мою роботу в їхньому матчі з Бернлі під час карантину [1:1]. Мені нецікаво розмовляти з людиною, яка до біса зарозуміла. Тому я роблю все можливе, щоб не розмовляти з ним. Ось Джеймс Мілнер – інша справа, з ним я у гарних стосунках. Але, боже мій, не з цим німецьким мудаком", – зазначив Кут на відео.

Саме він судив останній матч Ліверпуля з Астон Віллою в АПЛ (2:0).

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