Універсал Баварії Ерік Дайєр хоче покинути мюнхенський клуб після закінчення сезону 2024/25 на правах вільного агента. Про це інформує журналіст Флоріан Плеттенберг. Повідомляється, що Дайєр не має наміру продовжувати свій контракт із клубом, який діє до літа 2025 року.

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Остаточне рішення 30-річного гравця залежатиме від того, чи підпише німецький клуб одного або двох нових центральних захисників. Нагадаємо, що Баварія не перестає робити спроби переманити Джонатана Та з Байєра. Минулого літа мюнхенці досягли усної угоди з 28-річним захисником збірної Німеччини, але Байєр відмовився відпускати свого ключового гравця.

Повідомляється, що Ерік дуже добре і професійно тренується в Баварії, його також високо цінують у команді. Попри це, він має статус резервіста – з початку сезону англієць зіграв за "рекордмайстра" лишень 6 матчів у всіх турнірах.

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