Седрік Бакамбу та Діадьє Самассеку пповнили список новачків грецького гранда. Форвард розірвав контракт з Марселем і перейшов вільним агентом, а опорник Хоффенхайма відіграє сезон у оренді, інформує офіційний сайт Олімпіакоса.

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Свого часу Бакамбу був одним з топ-бомбардирів Прімери, однак потім поїхав на "заробітки" у Китай. У січні цього року конголезець підписав контракт з Марселем, за який провів 24 матчі та забив 4 м'ячі. Самассеку 3 роки тому перейшов із Зальбурга в Хоффенхайм за 14 млн євро, однак повністю розкритися в Бундеслізі не зміг – 78 матчів, 2 голи та 4 асисти.

Нагадаємо, раніше Олімпіакос підписав колишніх зірок Реала – Марсело та Хамеса Родрігеса. Початок сезону виявився для клубу не надто вдалим. "Червоно-білі" йдуть лише третіми в чемпіонаті Греції, а груповий етап ЛЄ розпочали з 2 поразок.

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