Чемпіонат Саудівської Аравії виявився привабливим тільки з точки зору фінансів. Схоже, дехто з футболістів зрозумів це запізно.

Влітку чимало футболістів з Європи вирішили продовжити кар'єру в Саудівській Аравії, спокусившись на мільйони доларів, передбачені в контрактах. Зокрема, топ-чемпіонати покинули Садьйо Мане, Неймар, Джордан Хендерсон, Карім Бензема, Ріяд Марез, Фабінью та інші.

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Вже за кілька місяців після переходу деякі з футболістів і навіть тренерів прагнуть покинути Саудівську Аравію та повернутися в Європу. Рішення перейти в тамтешній чемпіонат вони вважають помилкою, стверджує The Sun.

Прізвища незадоволених гравців джерело не вказує. Також вказано, що розірвати контракти їм буде непросто – більшість угод розраховані на 2 роки і більше.

Одним із головних факторів, які розчаровують футболістів, є відсутність інтересу до чемпіонату і низка відвідуваність матчів.

Наприклад, минулий домашній матч Аль-Іттіфака, який очолює Стівен Джеррард, відвідали менше 10 тисяч уболівальників. На один із вересневих поєдинків взагалі завітали тільки 976 фанатів.

Найбільшу середню відвідуваність у Саудівській Аравії має Аль-Іттіхад, за який виступає Карім Бензема. Його матчі відвідують в середньому 29 тисяч фанатів. Але решта клубів мають значно нижчі цифри. Зокрема, 11 клубів із 18-ти мають середню відвідуваність тільки 5 тисяч. Ще два клуби – менше двох тисяч уболівальників. Це дуже розчаровувало футболістів із Європи, які звикли грати за інших умов.

Нагадаємо, Саудівська Аравія є фаворитом на проведення чемпіонату світу-2034.

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