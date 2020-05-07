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Зірки збірної Бельгії врятували місцевий гранд від банкрутства

7 травня 19:03 781 Читать на русском
Зірки збірної Бельгії врятували місцевий гранд від банкрутства
Бельгійці врятували Стандард / фото з відкритих джерел

Вболівальники льєжського Стандарда можуть зітхнути з полегшенням – клуб знайшов гроші та уникне пониження у четвертий дивізіон.

Нагадаємо, льєжський Стандард ризикує втратити професіональний статус – "червоні" не зуміли пройти процедуру ліцензування на сезон 2020/21. Королівська бельгійська футбольна асоціація має сумніви щодо платоспроможності клубу.

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Втім, переведення в четвертий дивізіон та втрати професіонального статусу, схоже, вдалося уникнути. Стандард знайшов необхідні кошти, а вагому роль у цьому відіграли Маруан Феллаїні та Аксель Вітсель – бронзові призери ЧС-2018 у складі збірної Бельгії, які розпочинали професіональну кар'єру саме в Стандарді.

Перший позичив клубу 3 млн євро на вигідних для Стандарда умовах, а другий пожертвував 2,5 млн євро. Цього тижня відбудеться засідання щодо ліцензування льєжського клубу – очікується, що Стандард продовжить виступи в елітному дивізіоні Бельгії, повідомляє AS.

Нагадаємо, Стандард – один з трьох найтитулованіших клубів країни. У клубному музеї "червоних" 10 чемпіонських титулів, 8 Кубків Бельгії та 4 Суперкубки королівства.

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Аксель Вітсель Аксель Вітсель футбольні фінанси Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Стандард Стандард Бельгія Бельгія Бельгія
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