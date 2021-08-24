Зірки УПЛ продекламували вірш Сосюри з нагоди Дня Незалежності України – щемливо-патріотичне відео
Провідні гравці чемпіонату України, очолювані найпатріотичнішим тренером-легіонером, привітали українців зі святом.
До 30-річчя Незалежності України символічна збірна гравців УПЛ прочитала вірш Володимира Сосюри "Україна".
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Серед тих, хто долучився до декламації поезії були: Олександр Караваєв (Динамо), Олег Вишневський (Минай), Артем Кичак (Верес), Олексій Довгий (Львів), Андрій Тотовицький (Десна), Володимир Чеснаков (Ворскла), Кирило Ковалець (Олександрія), Богдан Шуст (Інгулець), Владислав Кочергін (Зоря), Андрій Пятов (Шахтар), Валерій Федорчук (Рух) та наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч.
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