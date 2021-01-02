Зіркові легіонери лондонських клубів вляпалися у скандал, порушивши карантинні обмеження під час святкування Різдва.

Три виконавці Тоттенхема та 1 гравець Вест Хема порушили урядові вимоги в умовах пандемії COVID-19, повідомляє Footy Accumulators.

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Оборонець "шпор" Серхіо Регілон, його одноклубники Джованні Ло Чельсо та Ерік Ламела, а також хавбек "молотків" Мануель Лансіні разом із іншими людьми відсвяткували Різдво. Світлини з вечірки з'явилися у мережі. Наразі в Лондоні діють суворі обмеження. Зокрема, на свята можна збиратися лише однією сім'єю. Обидва клуби вже з'ясовують обставини інциденту.

Ситуацію погіршує та обставина, що, за даними британської преси, згодом у Ламели та Ло Чельсо діагностували коронавірус. Обидва виконавці не потрапили до заявки Тоттенхема на поєдинок проти Лідса. Натомість Регілон розпочав матч у запасі, а напередодні Лансіні разом із Андрієм Ярмоленком вийшов на заміну в складі Вест Хема.

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