Зірки і котофоб: хто в Челсі обирав номер Мудрика
19:12 - Читать на русском
Футбол 24 зібрав п'ятірку найкращих гравців, які одягали футболку "пенсіонерів" із 15-м номером на спині.
Під час матчу проти Ліверпуля (0:0), який був для Мудрика дебютним, українець розвинув швидкість у 36,63 км/год. Вона стала рекордною в англійській Прем'єр-лізі цього сезону.
Зрозуміло, що очікуємо від Михайла свіжих рекордів, зважаючи на ефектний початок. А поки ж редакція Футбол 24 склала рейтинг найзнаковіших футболістів Челсі, які грали під 15 номером.
Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти
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