Під час матчу проти Ліверпуля (0:0), який був для Мудрика дебютним, українець розвинув швидкість у 36,63 км/год. Вона стала рекордною в англійській Прем'єр-лізі цього сезону.

Зрозуміло, що очікуємо від Михайла свіжих рекордів, зважаючи на ефектний початок. А поки ж редакція Футбол 24 склала рейтинг найзнаковіших футболістів Челсі, які грали під 15 номером.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти