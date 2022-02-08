Тарас Степаненко, Андрій Пятов, Євген Коноплянка та Олексій Шевченко досить оригінально проводять вільний від тренувань час.

Олексій Шевченко у своєму Instagram поділився світлиною, де він разом з Коноплянкою, Пятовим та Степаненком взялись за ліплення пельменів.

Коноплянка залишається за бортом, але є 2 важливі повернення – склад Шахтаря на другий етап зборів

Найкумеднішим стало їхнє вбрання – фартухи із зображенням жіночої білизни. У коментарях Микола Матвієнко зізнався, що став фотографом цього кулінарного шоу.

На даний момент Шахтар веде підготовку до другої частини сезону зборів у Туреччині. Донецька команда вчора прибула до Белека, де проведе другий збір.

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