Арда Гюлер відзначився провокативною поведінкою після свого гола у ворота Угорщини.

Домінік Собослай та Арда Гюлер вступили в конфлікт під час матчу між збірними Угорщини та Туреччини в плей-офф Лізі націй.

Два голи за три хвилини у відеоогляді матчу Угорщина – Туреччина – 0:3

Після другого гола турецької збірної молодий гравець Реала показав відомий жест, який свого часу використовував Артем Мілевський. Угорцям, які програли зустріч, така поведінка, очевидно, не сподобалась, особливо після поразки, яка не дозволила їм залишитись в дивізіоні А Ліги націй.

Найбільше поведінка Гюлера розізлила капітана угорців. Домінік Собослай після гри залишив прозорий коментар під одним із фото, де Арда прикладає палець до рота, повідомляє Фабріціо Романо в X.

"1088", – написав півзахисник Ліверпуля, вказуючи на маленьке число хвилин, які зіграв Гюлер за Реал в поточному сезоні.

Нагадаємо, що 20-річний гравець Реала в цьогорічній кампанії провів 30 матчів, здебільшого виходячи на заміну. У його активі 3 голи і 5 асистів.

Arda Güler was shushing Szoboszlai after scoring in 3-0 win for Turkey…



…and then Szobo replied on social media by responding “????”, the amount of minutes Arda played this year for Real Madrid. pic.twitter.com/bFGiA2KkmN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2025

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