EA FC 26 визначилася, кого помістить на обкладинку своєї нової гри.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем і його колега по амплуа Джамал Мусіала потраплять на обкладинку відеоігри EA FC 26. Про це інформує Bayern & Germany. Сама гра вийде восени.

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Мусіала і Беллінгем провели блискучі сезони, підтвердивши свій статус ікон наступного покоління. Вибір їх для обкладинки відображає орієнтацію EA на молодість, стиль і всесвітню привабливість.

Для Мусіали це оголошення стане особливо історичним – він стане першим німецьким гравцем на обкладинці франшизи відтоді, як Марко Ройс з'явився в FIFA 17.

Ці новини також натякають на більш широке партнерство між Баварією і EA Sports.