Франческо Кальцона визначився з гравцями, які готуватимуться до старту чемпіонату Європи у Німеччині.

Тренерський штаб збірної Словаччини оголосив розширену заявку на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт Словацького футбольного союзу.

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Виклик на червневі товариські матчі отримали 32 гравців. За підсумком зборів лише 26 з них поїдуть на чемпіонат Європи у Німеччину.

Голкіпери: Мартін Дубравка (Ньюкасл Юнайтед), Марек Родак (Фулхем), Генріх Равас (Нова Англія), Домінік Такач (Спартак Трнава).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Міхал Томіч (Славія Прага), Матуш Кмет (Тренчін), Норберт Дьйомбер (Салернітана), Деніс Вавро (Копенгаген), Мілан Шкріняр (ПСЖ), Адам Оберт (Кальярі), Давід Ганцко (Фейєнорд), Вернон Де Марко (Хатта Клуб), Себастьян Коша (Спартак Трнава).

Півзахисники: Якуб Кадак (Люцерн), Матуш Беро (Бохум), Юрай Куцка (Слован), Томаш Ріго (Банік), Патрік Грошовскі (Генк), Станіслав Лоботка (Наполі), Ондрей Дуда (Верона), Домінік Холлі (Яблонець), Ласло Бенеш (Гамбург).

Нападники: Давід Дюріш (Асколі), Томаш Суслов (Верона), Іван Шранц (Славія), Роберт Боженік (Боавішта), Давід Стрелец (Слован), Роберт Полієвка (Дукла), Любомір Тупта (Слован Ліберець ), Лео Сауер (Фейєнорд), Лукаш Гараслін (Спарта).

Нагадаємо, Словаччина є суперником збірної України по групі Е, де також зіграє з Бельгією та Румунією.

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