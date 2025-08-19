Марсель поступився у першому турі Ренну (0:1), граючи понад тайм у більшості. Зустріч видалася для гравців емоційно важкою.

"Маленькі яйця": футболісти Марселя посварилися в роздягальні – перекладач Де Дзербі був лютішим за самого тренера

Як повідомляє RMC Sport, Адріен Рабйо та Джонатан Роу ледь не побилися після фінального свистка. Їх довелося рознімати партнерам по команді. Де Дзербі відсторонив обох від основного складу. Покарання, найімовірніше, матиме тимчасовий характер.

Крім того, марсельський клуб може запропонувати Рабйо та Роу загладити свою провину, зробивши пожертву в фонд команди. Марсель у другому турі зіграє проти Парижа у суботу, 23 серпня.

