Німецькі футболісти самі жертвують гроші Україні та спонукають робити це інших.

Центральний інститут соціальних проблем у Німеччині склав список організацій і волонтерів, які збирають кошти на допомогу Україні у важкий час війни з Росією. Іноземці можуть пожертвувати на гуманітарні потреби українців та допомогти біженцям.

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Футболісти Бундесліги долучилися до акції. Вони не лише жертвують свої гроші, а й використовують свою медійність, що закликати до донатів своїх вболівальників. Ролики зі звернення гравців опублікували на офіційному сайті Бундесліги.

"Війна та руйнування в Україні глибоко нас зачіпає. Пожертвами ми допомагаємо людям, які опинилися в складній ситуації. Дуже дякуємо", – сказав лідер Баварії Роберт Лєвандовскі. "Допоможемо Україні разом!" – додав форвард Гладбаха Йонас Хофманн. "Українці потребують нашої допомоги. Тому я жертвую гроші", – каже гравець Герти Максі Міттельштедт.

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