Баварія потішила вболівальників кумедним відео, але воно може неабияк засмутити любителів пива.

Мюнхен 20 вересня відкриває свій легендарний пивний фестиваль Октоберфест. Зірковий новачок Баварії Луїс Діас мав пройти "посвяту", вбивши краник для розливу в бочку.

Колумбієць впорався не ідеально, і пиво розлилося на землю. Більш досвідчений Мануель Нойєр намагався допомогти, але надто різко відкрив краник. У підсумку ще більше пінного напою було зіпсовано.

Нагадаємо, Баварія заплатила Ліверпулю за Діаса 70 млн євро. Футбол дається вінгеру значно легше, ніж відкривання пивних бочок. У 6 стартових матчах за "ротен" Лучо оформив 4 голи та 2 асисти.

