Зірки Баварії боротимуться за звання найкращого у кожній номінації ЛЧ 2019/20 – відомий повний список претендентів
УЄФА оголосив список номінантів на звання найкращого воротаря, захисника, півзахисника та нападника за підсумками минулого сезону Ліги чемпіонів.
У кожній номінації буде по три претенденти, інформує офіційний твіттер УЄФА. Очікувано, що всюди фігуруватимуть представники Баварії, яка виграла турнір.
УЄФА оголосив трійку претендентів на звання найкращого гравця Ліги Європи 2019/20
Воротарі: Нойєр (Баварія), Навас (ПСЖ), Облак (Атлетіко);
Захисники: Алаба, Девіс, Кімміх (всі – Баварія);
Півзахисники: де Брюйне (Манчестер Сіті), Тьягу, Мюллєр (обидва – Баварія);
Нападники: Лєвандовскі (Баварія), Неймар і Мбаппе (обидва – ПСЖ).
Підсумкові результати голосування будуть оприлюднені 1 жовтня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21.
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