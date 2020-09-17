УЄФА оголосив список номінантів на звання найкращого воротаря, захисника, півзахисника та нападника за підсумками минулого сезону Ліги чемпіонів.

У кожній номінації буде по три претенденти, інформує офіційний твіттер УЄФА. Очікувано, що всюди фігуруватимуть представники Баварії, яка виграла турнір.

УЄФА оголосив трійку претендентів на звання найкращого гравця Ліги Європи 2019/20

Воротарі: Нойєр (Баварія), Навас (ПСЖ), Облак (Атлетіко);

Захисники: Алаба, Девіс, Кімміх (всі – Баварія);

Півзахисники: де Брюйне (Манчестер Сіті), Тьягу, Мюллєр (обидва – Баварія);

Нападники: Лєвандовскі (Баварія), Неймар і Мбаппе (обидва – ПСЖ).

Підсумкові результати голосування будуть оприлюднені 1 жовтня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21.

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