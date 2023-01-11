У компенсований час того поєдинку Стефан Савіч і Ферран Торрес влаштували сутичку, яка завершилася вилученням обох винуватців інциденту.

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Комітет Федерації футболу Іспанії виніс вердикт гравцям Барселони та Атлетіко – два матчі дискваліфікації. Відповідно, Савіч не зіграє проти Альмерії та Вальядоліда, а Ферран пропустить матчі з Хетафе та Жироною. Клуби мають 10 днів на оскарження рішення, інформує Mundo Deportivo.

У цих же поєдинках Барсі через дискваліфікацію не допоможе Роберт Лєвандовскі, тому Хаві змушений вирішувати кадрову дефіцит в атаці.

Раніше повідомлялося, що Савічу та Феррану загрожує від 4-х до 12-ти матчів дискваліфікації. Відповідно, остаточний вердикт навряд чи можна вважати вкрай суворим для учасників сутички.

Нагадаємо, Барселона завдяки перемозі над Атлетіко одноосібно очолила турнірну таблицю Ла Ліги, відірвавшись від Реала на 3 очки. "Матрацники" йдуть 5-ми, відстаючи від лідера на 14 балів.

Барселона втримала важку перемогу над Атлетіко, ставши одноосібним лідером Ла Ліги