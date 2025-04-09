Півзахисник Реала Лука Модріч проявив дипломатичні здібності після гри з Арсеналом (0:3) у Лізі чемпіонів.

Мадридці зазнали ганьби на Емірейтс у матчі ЛЧ. У погромі Реала ключову роль зіграв Деклан Райс, який двічі забив прямим ударом зі штрафного.

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Як повідомляє defensa central, після гри герой матчу підійшов до роздягальні Реала, щоб взяти футболку в Луки Модріча. Райс наткнувся на свого одноклубника Томаса Партея, який теж хотів попросити хорвата віддати своє екіпірування.

Модріч, щоб уникнути конфлікту між гравцями Арсенала, ощасливив обох півзахисників, подарувавши по футболці.

Нагадаємо, що матч-відповідь між "канонірами" та Реалом відбудеться 16 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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