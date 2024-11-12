Захисника збірної України та Шахтаря Юхима Коноплю представлятиме відоме агентство, яке працює з Іллею Забарним.

У своїх соцмережах гентство Wasserman офіційно повідомило про початок співпраці з 25-річним гравцем "гірників".

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Wasserman – одне з найбільших агентств у світі. Його послугами користують понад 1000 футболістів, зокрема Ілля Забарний та гравець Реала Феде Вальверде.

До слова, Юхим Конопля – вихованець Шахтаря. Його контракт з "гірниками" діє до 2026 року. Цього сезону захисник відіграв за Шахтар 13 матчів у всіх турнірах. Гольовими діями не відзначився.

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