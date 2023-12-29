"Таке питання навіть ставити не потрібно – і не лише мені. Звісно, Олімпіада була нашою мрією, і ми прагнемо туди поїхати. Таке може бути один раз на все життя.

Судаков скептично оцінив рівень УПЛ, назвавши головний мінус Прем'єр-ліги

Трохи непокоять строки проведення турніру – це будуть не дати ФІФА. Але я вірю, що наша мрія здійсниться", – цитує Судакова Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше зіграє на Олімпійському футбольному турнірі. Ігри у Парижі пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Очолювати олімпійську збірну України буде Руслан Ротань, який здобув путівку до Парижу, вийшовши до півфіналу молодіжного Євро-2023.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?