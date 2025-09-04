Півзахисник збірної України Віктор Циганков також під питанням на матч 1-го туру кваліфікації до ЧС-2026 проти Франції.

Циганков пропустив відкрите тренування збірної України, спостерігаючи за заняттям з лави запасних, повідомляє Tribuna.

Збірна України втратила ще одного провідного гравця – кадрова катастрофа Реброва перед матчем із Францією

Варто нагадати, що Віктор пропустив останній матч Жирони саме через мікроушкодження. Пізніше наставник іспанського клубу Мічел повідомив, що Циганков відчуває дискомфорт у лівій нозі. Якщо хавбек не відновиться до завтрашнього матчу, замінити його можуть Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков, Олександр Назаренко, а також довикликаний Назар Волошин.

До слова, матч проти Франції відбудеться вже завтра, 5 вересня. А вже за 4 дні підопічні Сергія Реброва зіграють проти Азербайджану в Баку.

Україна – Франція: прес-конференція Реброва – про нову втрату, відсутність Ярмоленка та шанси на кваліфікацію до ЧС-2026