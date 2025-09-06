Головний тренер збірної України не зможе розраховувати на Віктора Циганкова у матчі проти Азербайджану у другому раунді відбору до ЧС-2026.

Віктор Циганков не брав участі у матчі проти Франції. Як повідомляє УАФ, він не зіграє у другому турі відбору до ЧС-2026 проти Азербайджану.

Вінгер Жирони залишив розташування національної команди через ушкодження, якого зазнав ще у клубі. Сергій Ребров буде покладатися на Олексія Гуцуляка, Олександра Зубкова, Олександра Назаренка, а також Назара Волошина, якого довикликали перед матчем з французами.

Нагадаємо, Україна зіграє проти Азербайджану у вівторок, 9 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

