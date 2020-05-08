Зірка збірної України мав шанс перейти в Манчестер Юнайтед після топ-виступу на чемпіонаті світу 2006 року, – журналіст

Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко міг опинитися в одному з найбільших клубів світу.

"На чемпіонаті світу в Німеччині були пертурбації в складі нашої збірної. У матчі з Саудівською Аравією вийшли Сергій Ребров і Максим Калініченко, які не грали у відбірковому циклі.

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Поєдинок проти Саудівської Аравії став бенефісом Калініченка – він тоді зробив дві результативні передачі та забив гол. Після матчу Манчестер Юнайтед вніс його в лонг-лист потенційних придбань", – розповів журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми Залишайся з Футболом.

Додамо, що після успішного ЧС-2006 Калініченко вирішив залишитися в московському Спартаку, за який грав до 2008 року.

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