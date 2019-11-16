toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Зірка збірної Сербії Тадіч погрожує Україні помстою

07:30 152 Читать на русском
Зірка збірної Сербії Тадіч погрожує Україні помстою
Душан Тадіч / Reuters

Хавбек збірної Сербії Душан Тадіч поділився цілями своєї команди у завершальному матчі відбору Євро-2020 проти України.

 

"Нам буде складно вийти на Євро-2020. Португалія – об'єктивно набагато сильніша збірна, ніж Люксембург.

Сербія – Україна: прогноз на матч відбору до Євро-2020

Просто сподіваюся, що поле в Люксембурзі не в найкращому стані. Треба сподіватися на диво. А нам потрібно помститися Україні за те, що було у минулому матчі (0:5). Потрібно докласти набагато більше зусиль, тоді неодмінно ми отримаємо гідну винагороду", – цитує Тадіча Mondo.

Нагадаємо, перед 8 туром відбору Євро-2020 Португалія випереджає сербів на одне очко. Піренейці поїдуть в гості до Люксембургу, а "білі орли" в рідних стінах зіграють проти України.

Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020

blog_ava
Іспанія – Мальта – 7:0 – відео голів та огляд матчу
01:12
477
Теги
Євро-2020 Сербія - Україна Душан Тадіч Душан Тадіч Сербія Сербія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
28
хв
Північна Ірландія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук