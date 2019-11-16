Зірка збірної Сербії Тадіч погрожує Україні помстою

Хавбек збірної Сербії Душан Тадіч поділився цілями своєї команди у завершальному матчі відбору Євро-2020 проти України.

"Нам буде складно вийти на Євро-2020. Португалія – об'єктивно набагато сильніша збірна, ніж Люксембург.

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Просто сподіваюся, що поле в Люксембурзі не в найкращому стані. Треба сподіватися на диво. А нам потрібно помститися Україні за те, що було у минулому матчі (0:5). Потрібно докласти набагато більше зусиль, тоді неодмінно ми отримаємо гідну винагороду", – цитує Тадіча Mondo.

Нагадаємо, перед 8 туром відбору Євро-2020 Португалія випереджає сербів на одне очко. Піренейці поїдуть в гості до Люксембургу, а "білі орли" в рідних стінах зіграють проти України.

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