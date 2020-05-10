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Зірка збірної Росії без шансів програв Мбаппе, ПСЖ віддав лише чотири позиції – збірна сезону Ліги 1

14:52 210 Читать на русском
Зірка збірної Росії без шансів програв Мбаппе, ПСЖ віддав лише чотири позиції – збірна сезону Ліги 1
Головін проти Неймара та Меньє / Getty Images

Чемпіонат Франції підбив підсумки сезону 2019/20, який довелося завершити через пандемію коронавірусу.

Сформована символічна збірна та найкращі гравці на своїх позиціях за версією читачів видання L’Equipe.

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Цілком очікуваною стала домінація ПСЖ, якого оголосили чемпіоном. Столичний клуб делегував у збірну аж сім гравців, по одному відправили Марсель, Ліон, Ренн та Монако. Атака майже повністю складається з представників ПСЖ – у компанію Неймара, Ді Марії та Мбаппе втрутився лише Віссам Бен-Єддер з Монако. На місце в умовній команді претендував і російський легіонер монегасків Олександр Головін, але позицію відтягнутого форварда впевнено окупував Мбаппе.

Додамо, що найкращим тренером Ліги 1 визнаний Андре Віллаш-Боаш, який повернув Марселю Лігу чемпіонів.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Монако Монако Франція Олександр Головін Олександр Головін Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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