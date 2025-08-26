Нападник Штутгарта Тьягу Томаш у матчі першого туру Бундесліги проти Уніона (1:2) забив один із найкрасивіших голів 2025 року.

Штутгарт невдало стартував у сезоні 2024/25, програвши команді Уніону з рахунком 1:2. Але не обійшлося в цій зустрічі без позитиву для команди Себастьяна Хьонесса.

23-річний нападник швабів Тьягу Томаш на 86-й хвилині замкнув передачу партнера в ефектному стилі легендарного Златана Ібрагімовіча. Відео голу опублікувала прес-служба Штутгарта.

В соцмережах вболівальники вже називають цей м'яч одним із фаворитів на Премію Пушкаша.

Нагадаємо, що Тьягу Томаш виступав зі збірною Португалії на Євро-2025 серед команд U-21, де вони дійшли до чвертьфіналу.

