Участь 20-річного португальця у чемпіонаті світу в Катарі так і обмежиться 42 хвилинами у матчі проти Уругваю, в якому Мендеш отримав травму.

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Очікувалося, що гравець ще зможе відновитися до плей-офф, але поглиблене обстеження виявило, що ушкодження набагато серйозніше. Щонайменше два місяці гравець буде проходити реабілітацію, повідомила прес-служба збірної Португалії.

Варто зауважити, що Нуну Мендеш не полетить додому, а розпочне лікування в Досі. Річ у тім, що ПСЖ, за який виступає португалець, також має запланований міні-збір у Катарі. Там Мендеш і приєднається до свого клубу.

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