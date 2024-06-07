На другій хвилині товариського матчу між збірними Польщі та України форвард "кадри" і Ювентуса Аркадіуш Мілік зазнав серйозної травми і зміг покинути поле тільки за допомогою медичного персоналу – його коліно вивихнулося неприродним чином.

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Як інформує журналіст польської редакції Goal.com Пшемек Ланжер, Роберт Лєвандовскі та Войцех Щенсни негайно покинули лавку запасних, щоб підтримати партнера по команді.

Раніше Мілік пережив дві серйозні травми у своїй ігровій кар'єрі – він двічі рвав хрестоподібні зв'язки коліна. Раніше Аркадіуш пропустив чемпіонат Європи 2020 року. Як інформує Weszlo, найімовірніше, Мілік пропустить також Євро-2024.