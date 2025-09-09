Вінгер Атлетіка Ніко Вільямс не зможе допомогти команді у найближчих матчах.

Ніко Вільямс перебував у розташуванні збірної Іспанії. У матчі проти Туреччини (6:0) у відборі на ЧС-2026 вінгер Атлетіка отримав травму.

У Вільямса діагностували травму привідного м'яза лівого стегна середньої тяжкості. За інформацією Marca, нападник ризикує пропустити до шести тижнів.

Одразу після міжнародної паузи Атлетік зіграє з Алавесом в Ла Лізі, а потім баски протистоятимуть Арсеналу в першому турі Ліги чемпіонів. Далі на клуб чекатимуть Валенсія, Жирона та Вільяреал.

У поточному сезоні Вільямс зіграв у трьох матчах за Атлетік. У його активі один гол та дві результативні передачі.

