Арсеналу доведеться платити 250 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, щоб підписати вінгера Атлетіка Ніко Вільямса.

Арсенал зацікавлений у підписанні Ніко Вільямса, інформує The Telegraph. Лондонському клубу доведеться зробити вінгера збірної Іспанії одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу, щоб роздобути.

Ніко Вільямс розкрив бажану зарплату в Барселоні – таку суму йому пропонує Баварія

"Канонірам" доведеться виплачувати Вільямсу 250 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, щоб задовольнити його запити.

Сума відступних за гравця становить близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Вільямс заробляє в Атлетіку понад 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень після сплати податків.

У цьому сезоні Ніко забив 9 голів і віддав 7 гольових передач у 38 матчах у всіх турнірах.

Арсенал без Зінченка здолав Фулхем – результативне повернення зіркового вінгера "канонірів"