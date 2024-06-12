Француз отримав стресову травму лівої стопи ще у травні. Він пропустив фінал Ліги чемпіонів з Реалом, оскільки вирішив не ризикувати і спробувати відновитися до початку чемпіонату Європи.

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Як повідомляє AS, Орельєн Чуамені навряд чи буде у заявці збірної Франції на перший матч Євро-2024 проти Австрії. Дідьє Дешам та медичний персонал "синіх" уважно стежать за здоров'ям півзахисника і не збираються поспішати. Навіть, якщо Чуамені знадобиться більше часу, то він у нього буде. Наставник передбачив ситуації і має в команді кількох гравців, які можуть замінити Орельєна. Довикликати у національну збірну іншого півзахисника Дешам не буде.

Нагадаємо, що Франція на груповому етапі Євро-2024 зіграє проти Нідерландів, Польщі та Австрії. Матч проти команди Ральфа Рангніка запланований на 17 червня.

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