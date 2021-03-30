Хавбек Борусії Дортмунд Томас Ділейні вразив своїх партнерів по збірній.

Відпрацювання ударів на тренуванні національної команди Данії дозволило Томасу Ділейні забити "гол мрії", як його охарактеризував твіттер національної команди.

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Хавбек не зміг пробити голкіпера з першої спроби – той відбив у напрямку Ділейні, який вирішив спробувати "удар скорпіона". Вийшло надзвичайно ефектно – м'яч потужно полетів у дальню дев'ятку, зачепивши поперечку.

Додамо, що вже завтра Данія протистоятиме Австрії у рамках відбору до ЧС-2022. Скандинави фантастично провели перші дві зустрічі, набравши 6 очок та відзначившись 10 голами, жодного разу не пропустивши. Австрія з 4 пунктами поділяє другу сходинку із Шотландією.

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