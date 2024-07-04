Делегація правління Фламенго в Англії проведе особисті переговори з Вест Хемом щодо трансферу Лукаса Пакети, повідомляє Fabrizio Romano.

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Фламенго намагається домовитися про оренду гравця, але, повідомляється, що це буде складно, і більш реальним варіантом може стати постійний трансфер. Окрім цього, є інформація про подальші переговори з представниками гравця.

Варто зазначити, що 26-річного бразильця було звинувачено в порушеннях, пов'язаних з навмисними діями задля впливу на ринок ставок. А саме у тому, що Пакета умисно отримав жовті картки у чотирьох різних матчах АПЛ. За це йому загрожує довічна дискваліфікація.

Нагадаємо, що Лукас приєднався до Вест Хема у 2022 році, перейшовши з Ліона. Загалом півзахисник зіграв за "молотобійців" у 84 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 14 асистів.

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