Футбольна асоціація Англії кілька місяців домагалася довічної дискваліфікації для Лукаса Пакети у справі щодо ставок. Вони стосувалися матчів АПЛ у сезонах 2022/23 та 2023/24.

Судакова запропонували екс-команді зірки збірної України – обговорюється трансфер за 35 мільйонів

Гравцеві та представникам Вест Хема вже повідомили про рішення керівного органу щодо цих звинувачень, повідомляє BBC Sport.

Зірка збірної Бразилії, ймовірно, уникне довічної дискваліфікації. Але ще точно не відомо, чи отримає Лукас Пакета якийсь фінансовий штраф або бан на менший термін. Поки що офіційної інформації у цій справі немає.

Чотири звинувачення проти бразильця стосувалися матчів проти Лестера 12 листопада 2022 року, а також поєдинків у 2023 році: проти Астон Вілли 12 березня, Лідс Юнайтед 21 травня та Борнмута 12 серпня. Лукасу Пакеті приписували навмисне отримання жовтих карток в цих зустрічах.

"Кар’єра Варді мене надихає": Краснопір про повагу в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса і вирішальну роль Санжара