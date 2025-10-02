"Я уважно стежив за останніми матчами Динамо і впевнений, що ця команда здатна продемонструвати справді якісний футбол у матчі проти нас.

Тренер Крістал Пелас позитивно оцінив Динамо: "У них багато видатних гравців, це їхня ДНК"

Повторю те, що сказав мій тренер: Динамо – це дуже хороша команда. У них достатньо сильних виконавців. Можу виділити трьох: Володимира Бражка, Андрія Ярмоленка та Дениса Попова.

Загалом у складі киян усі грають на високому рівні, а досвід регулярних виступів у єврокубках робить їх ще небезпечнішими. Динамо завжди може здивувати суперників, тому на нас чекає дуже напружений і виснажливий поєдинок", – цитує слова Марка Гехі прес-служба Крістал Пелас.

Нагадаємо, що Динамо зіграє з Крістал Пелас у першому турі Ліги конференцій вже сьогодні, 2 жовтня. 2 жовтня. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

