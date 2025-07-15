Форвард збірної Англії Айвен Тоуні пережив неприємний інцидент – невідомі розбили скло його автомобіля та пограбували машину в Лондоні.

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29-річний форвард минулого літа залишив Брентфорд, перейшовши до Саудівської Про-ліги за 40 мільйонів євро. Його дебютний сезон в Аль-Ахлі видався вдалим – він забив 30 голів.

Після завершення сезону на Близькому Сході Тоуні повернувся до Англії, зокрема до Лондона, де раніше захищав кольори Брентфорда.

Однак неприємності затьмарили відпочинок футболіста. Футболіст емоційно відреагував у соцмережах, написавши: "Ось чому я ненавиджу Лондон". Айвен прикріпив фото понівеченого авто.

Тоуні може незабаром знову повернутись до збірної – очікують, що він увійде до заявки Томаса Тухеля на матч відбору до ЧС-2026 проти Андорри, який відбудеться у вересні на Вілла Парк. У червні він уже виходив на поле у товариському поєдинку з Сенегалом. В активі Тоуні – 7 матчів у складі збірної Англії.

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