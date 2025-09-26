"Чи можна його використовувати на інших позиціях? Так, він може зіграти й в центрі поля. Як фулбек або вінгбек, він бачить гру, наче півзахисник, і час від часу зміщується в середину. Я даю йому цю свободу на полі.

Це топ-гравець, йому потрібно лише додати стабільності, але це вже залежить від нього. Він може грати за Реал, Манчестер Сіті чи Ліверпуль. Він потенційно футболіст для найкращої команди світу, але рішення має прийняти сам", – цитує Тудора GOAL.

За даними англійських ЗМІ, у січні Камбʼясо вже потрапляв у сферу інтересів Манчестер Сіті та Ліверпуля, хоча трансфер тоді не відбувся.

У найближчому матчі "бʼянконері" на домашньому стадіоні приймуть Аталанту. Ювентус входить у п’ятий тур Серії А без поразок – команда набрала 10 очок у перших чотирьох матчах і йде на 2 місці в турнірній таблиці.

