"Цілі в ЛАСКу? Боротьба за чемпіонство та Кубок. Дуже важка конкуренція із Зальцбургом. Але скажу особисто за себе, граючи проти них, не можу сказати, що ЛАСК не заслуговує боротися з ними за чемпіонство. Думаю, все йде від голови. У нас змінився тренерський штаб, тепер він став більш молодим. Будемо спільно ставити за мету боротися за всі трофеї. А ще – потрапити до Ліги Європи.

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Попередні пів року в оренді? Оціню як чудовий досвід. Адже австрійська Бундесліга – це вже щонайменше Бундесліга. Хоч і не німецька:) Але і не чеська ліга. Значно вищий рівень футболістів. Вищий рівень боротьби. Вищі швидкості та інтенсивність. Якщо подивитися на статистику, можливо, я і не провів шалену кількість хвилин, але там я здобув впевненість перед молодіжним Євро

Збірна? Це питання не до мене. Але це одне з того, про що я завжди мріяв. І одна з моїх цілей. Я роблю усе можливе і робитиму усе можливе, щоб рано чи пізно отримати виклик. Але чим раніше, тим краще", – цитує Таловєрова Український футбол.

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