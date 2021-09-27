Інтер, Ювентус і Тоттенхем увімкнулися в перегони за данцем, стверджує Tuttosport.

Маліновський оживив інтерес Інтера до своїх послуг

Раніше інтерес до Дамсгора окреслив Мілан. Проте, в літнє трансферне вікно "россонері" так і не вийшли на Сампдорію з конкретною пропозицією. "Блучерк'яті" погодяться відпустити свою зірку орієнтовно за 30 млн євро. Два роки тому генуезці придбали вінгера з Норшелланна за скромні 6,75 млн.

У нинішньому сезоні Міккель Дамсгор провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями. На Євро-2020 він зіграв 5 поєдинків (2 голи, 1 асист) та став одним із відкриттів першості.

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