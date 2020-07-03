Зірка Євро-2004 Барош оголосив про завершення кар'єри

Колишній форвард збірної Чехії та низки європейських команд Мілан Барош вирішив повісити бутси на цвях.

38-річний нападник завершив активні виступи в рідному Баніку з Острави.

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"Моя голова прагне, щоб я грав далі, але тіло наказало зупинитися. Упродовж тривалого часу я мав проблеми зі здоров'ям, і моє тіло просто вже не працює так, як раніше, так, як треба мені", – цитує ветерана прес-служба клубу.

На професіональному рівні Мілан Барош дебютував ще в 1998 році, а світове визнання отримав після Євро-2004, де став найкращим бомбардиром турніру. Окрім рідного Баніка, він захищав кольори англійських Ліверпуля, Астон Вілли, Портсмута, французького Ліона, турецьких Галатасарая і Антальяспора, а також чеських Млади Болеслав і Слована з Ліберця.

У колекції трофеїв Бароша є Кубок англійської ліги сезону 2002/03, кубок Ліги чемпіонів 2004/05 (Ліверпуль), два титули чемпіона Франції з Ліоном, Кубок Англії у складі Портсмута, чемпіонський титул у Туреччині з Галатасараєм і Кубок Чехії 2015/16, здобутий у складі Млади Болеслав.

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