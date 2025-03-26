Андрій Кожухар оформив свій перший офіційний матч за збірну Молдови в грі проти Естонії (2:3).

Воротар рівненського Вереса відзначився дебютним матчем за національну команду Молдови в офіційних поєдинках. До цього гравець виходив у складі збірної лише на товариські матчі.

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25-річний голкіпер вийшов у старті команди 25 березня на гру відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Естонії, проте не зміг зберегти ворота сухими і його збірна програла з рахунком 2:3.

Нагадаємо, що Кожухар народився в Кишиневі, проте почав професійну кар'єру в Україні. Лише нещодавно голкіпер змінив футбольне громадянство, як до цього вже зробив інший гравець з української Прем'єр-ліги Владислав Бабогло.

На рахунку Кожухаря в поточному сезоні 19 офіційних матчів за Верес в усіх турнірах і 26 пропущених голів.

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